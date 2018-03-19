Andrey_Pervomay

Имеется сайт, расположенный на веб-сервере, с установленной CMS – OcStore версии 1.5.5.1.2. Форма заказа, по умолчанию выполненная на базе JS, была изменена на форму заказа PHP. Необходимо вам, как стороннему разработчику, ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен адаптивный лендинг по макету PSD:- Есть текстовое техническое задание - Есть макет PSD (https://www.dropbox.com/sh/v3nw7u3x34lj76g/AAB7Yts_RMbi39yVChzA5ciNa?dl=0)- Есть уже готовый сайт, где можно посмотреть на реализацию многих идей (но верстка там немного кривовата) healthhack.beget.tech Если это поможет делу - ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 лет назад
1 приложение. Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins. Имеем: - Cordova - Запрос, по которому будет отдаваться архив с исходниками для приложения. - Рег. данные для onesignal. - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте https://ivanovskiytekstil.ru настроена интеграция с CRM online.business.ru (с сайта товары и заказы передаются в СRM).Почти со всеми товарами все хорошо, но некоторые (есть примеры артикулов) не передаются в CRm. Соответственно и заказы с ними ...Закрыт7 лет назад
ЗАДАНИЕ 1 – Обновить до последней версии Joomla и понять почему сайт не работает(белый экран) после обновления. После обновления проверить работоспособность сайта полностью (адаптивность, заказ товара и т.п.) ЗАДАНИЕ 2 – Нужно добавить ...Закрыт7 лет назад
Подключить маркет через API Мы подключены к сервису "заказ на маркете", а также принимаем заказы в нашей CRM, получается, что у нас 2 CRM, через которые нужно принимать заказы - неудобно. Соответственно, нужно подключить ...Закрыт7 лет назад
Сайт aud.by Используется Woof Product Filter При выборе категорий и подкатегорий плагин генерирует свои страницы вида https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4 (выбрана категория Audi и подкатегория 80 B4) Требуется переписать этот плагин или создать новый (кому ...Закрыт7 лет назад
Сайт, который мне нравится: domlook.com. Я понимаю, что делать такой сайт с нуля очень дорого. Можно ли найти шаблон на такой сайт(либо похожий)? Нужен симпатичный сайт с информацией об объектах недвижимости+интуитивно понятный. Вход и ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Техническое задание: 1. https://docs.google.com/document/d/13wFF_bDLYFWh9wktwthtChFCGnOi08woNNAnlyX4ovM/edit 2. https://docs.google.com/document/d/1Vw1YaLahGmXOOd5qZtUQ6un5y0l8CYrm2oQf6yo19Gk/editВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Вложенность URL Opencrat 2.3 Необходимо сократить вложенность URL для интернет магазина на Opencart 2.3. В ТЗ есть примеры решений. https://cloud.mail.ru/public/GgTW/d3Cuh6gYB Задание нужно сделать сегодня до вечера.Закрыт7 лет назад
Есть сайт на OpenCart (ocStore 2.3.0.2.3) Есть БД сайта, в ней дополнительно созданы 4 таблицы: - таблица со структурой каталога товаров (название, урл, ссылка на картинку, родительская категория) - таблица со списком ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать чат в личном кабинете. Переписка должна вестись между участниками проекта в виде чата. Дизайн, верстка готовы. Сайт на Umi СmsЗакрыт7 лет назад
Необходимо изменить главную страницу сайта, вернее, 3 блока на главной странице – http://www.bielendapro.ru/ По примерам сайтов: abn-consult.ru faros.media farosmedia.ru Сделать видео с темной плашкой и текстом. ...Закрыт7 лет назад
1. Редиректы и каноникал: - необходимо сделать возможность в каждой статье указывать 301 редирект на конкретную статью. - необходимо сделать возможность в каждой статье указывать тег каноникал на конкретную статью другого домена ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать образовательный ресурс. Доступ будет предоставляться лично. Через админ панель надо, что бы создавались пользователи, далее логин и пасс мы будем отправлять нашим людям по почте. Они заходят на нашу образовательную ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовая верстка и ТЗ Нужен программист собрать сайт на джанго Кратко: мультиязычность, каталог, страницы с поэлементным управлениемЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать тизер баннер по данным ТТ: https://www.hpmdnetwork.ru/formatsБаннеры2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую Нужно адаптировать и оптимизировать сайт https://kafael.kz Пишите у кого есть опыт работыВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу ЧАСТНОГО специалиста для написания сайта на Yii2. Тематика отделочные материалы. Перед подачей заявки просьба внимательно ознакомиться с заданием и реально оценивать свои силы!!! Необходимо полное написание сайта + ваша верстка, ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад