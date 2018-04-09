Настроить автоматическую сборку приложений на андроид

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1 приложение.  Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins. 

Имеем: 

- Cordova 

- Запрос, по которому будет отдаваться архив с исходниками для приложения. 

- Рег. данные для onesignal. 

- Скрипт автосборки под андроид. 

Нужно сделать: 

- Сделать запрос к серверу чтобы получить архив с исходниками. 

- Разархивировать исходный код. 

- Собрать приложение с помощью скрипта. 

- Написать воркер для gearman, который будет устанавливать новую сборку приложения на эмуляторе и запускать на ней тесты. (php или nodejs + bash). У нас есть gearman и php, который отправляет сообщения в gearman, больше ничего нет. 

2 приложение. Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins. 

Имеем: 

- Cordova 

- git репозиторий – с кодом приложения 

- Рег. данные для onesignal. 

Нужно сделать: 

- Скачать репозиторий. 

- Собрать приложение в командной строке под cordova. 

- Написать скрипт, который будет устанавливать новую сборку приложения на эмулятор и запускать на ней тесты. (php или nodejs + bash). У нас есть gearman и php, который отправляет сообщения в gearman, больше ничего нет. 

6 лет назад
Andrey_Pervomay
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад