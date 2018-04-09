Был создан плагин калькулятор для woocommerce. В нем в админ панели добавляются списком опции. Проблема в том, что добаляются только 34 опции и все. Далее если добавлять 35 опцию и жать "сохранить", то все равно ...
Настроить автоматическую сборку приложений на андроид
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1 приложение. Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins.
Имеем:
- Cordova
- Запрос, по которому будет отдаваться архив с исходниками для приложения.
- Рег. данные для onesignal.
- Скрипт автосборки под андроид.
Нужно сделать:
- Сделать запрос к серверу чтобы получить архив с исходниками.
- Разархивировать исходный код.
- Собрать приложение с помощью скрипта.
- Написать воркер для gearman, который будет устанавливать новую сборку приложения на эмуляторе и запускать на ней тесты. (php или nodejs + bash). У нас есть gearman и php, который отправляет сообщения в gearman, больше ничего нет.
2 приложение. Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins.
Имеем:
- Cordova
- git репозиторий – с кодом приложения
- Рег. данные для onesignal.
Нужно сделать:
- Скачать репозиторий.
- Собрать приложение в командной строке под cordova.
- Написать скрипт, который будет устанавливать новую сборку приложения на эмулятор и запускать на ней тесты. (php или nodejs + bash). У нас есть gearman и php, который отправляет сообщения в gearman, больше ничего нет.
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