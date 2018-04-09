Настроить автоматическую сборку приложений на андроид

1 приложение. Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins.

Имеем:

- Cordova

- Запрос, по которому будет отдаваться архив с исходниками для приложения.

- Рег. данные для onesignal.

- Скрипт автосборки под андроид.

Нужно сделать:

- Сделать запрос к серверу чтобы получить архив с исходниками.

- Разархивировать исходный код.

- Собрать приложение с помощью скрипта.

- Написать воркер для gearman, который будет устанавливать новую сборку приложения на эмуляторе и запускать на ней тесты. (php или nodejs + bash). У нас есть gearman и php, который отправляет сообщения в gearman, больше ничего нет.

2 приложение. Настроить автоматическую сборку приложения на андроид в jenkins.

Имеем:

- Cordova

- git репозиторий – с кодом приложения

- Рег. данные для onesignal.

Нужно сделать:

- Скачать репозиторий.

- Собрать приложение в командной строке под cordova.

- Написать скрипт, который будет устанавливать новую сборку приложения на эмулятор и запускать на ней тесты. (php или nodejs + bash). У нас есть gearman и php, который отправляет сообщения в gearman, больше ничего нет.