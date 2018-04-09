Найти вирус на сайте

Нужно восстановить работоспособность почты на сайте, имеются подозрения что это произошло из за вируса, т.е нужно найти вирус,

Список подозрительных файлов suspicious.files.09.04.2018.txt загружен в каталог tmp хостинга. Обращаем Ваше внимание, что данный список может быть неполным, а также содержать файлы, которые не являются вредоносными.

Требование к исполнителю, высокий рейтинг, хорошие отзывы