Найти вирус на сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок142 просмотра
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Нужно восстановить работоспособность почты на сайте, имеются подозрения что это произошло из за вируса, т.е нужно найти вирус,

 Список подозрительных файлов suspicious.files.09.04.2018.txt загружен в каталог tmp хостинга. Обращаем Ваше внимание, что данный список может быть неполным, а также содержать файлы, которые не являются вредоносными.

Требование к исполнителю, высокий рейтинг, хорошие отзывы

6 лет назад
avtokrat
Евгений 
42 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад