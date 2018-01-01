Настроить плагин интеграции opencart с 1c

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Требуется с нуля настроить импорт\экспорт из 1с в opencart.  Сайт ссылка

Предоставим удаленный доступ к 1с

OpenCart
6 лет назад
TopJump
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад