Поправить код PHP

Нужно сделать онлайн статус загрузки в% файлов на сервер PHP, JS. Пример. Человек нажимает на сайте в личном кабинете установить приложение и у него идет статус бар с % загрузкой файлов архивов на сервер, при обновлении страницы ...
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Корзина virtuemat. При передаче суммы к оплате, если пользователь не залогинен – выполняется верно. Ели залогинен – неверно. Надо поправить.
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