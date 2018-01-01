Поправить код PHP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок180 просмотров
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Корзина virtuemat. При передаче суммы к оплате, если пользователь не залогинен – выполняется верно. Ели залогинен – неверно. Надо поправить.

PHP
6 лет назад
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад