Оптимизация базы данных

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок151 просмотр
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Для сайта на Drupal нужно оптимизировать базу данных.

База стала достаточно тяжелой и при создании бэкапов регулярно появляется ошибка.

6 лет назад
winkel2011
Валера 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад