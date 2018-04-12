Доработка и поддержка проекта, django, react.

Бэкэнд проект на python, django фреймворк.

Фронтэнд на react.js.

Необходимо вывести в админку настройку замены фото на главной странице, а также сделать обводку текста на главной странице, подробности в ходе обсуждения.

По данному проекту планируется много работ, нужен разработчик, для длительных взаимоотношений, указанные работы являются проверочными.

Хотелось бы в отклике услышать об опыте работы с react и django.