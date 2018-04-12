Доработка и поддержка проекта, django, react.

Необходимо сделать простой но красивый сайт (можно по шаблону) для агентства зарубежной недвижимости, очень важно чтобы была функция xml загрузки и выгрузки объектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бэкэнд проект на python, django фреймворк.
Фронтэнд на react.js.
Необходимо вывести в админку настройку замены фото на главной странице, а также сделать обводку текста на главной странице, подробности в ходе обсуждения.
По данному проекту планируется много работ, нужен разработчик, для длительных взаимоотношений, указанные работы являются проверочными.
Хотелось бы в отклике услышать об опыте работы с react и django.
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