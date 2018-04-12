Скрипт соц сети

Требуется создать сайт агрегатор по продаже товаров и услуг. Сайт должен иметь вид интернет-магазина, поддерживать несколько интерфейсов отображения товаров в зависимости от статуса пользователя: розничный покупатель (видит только розничные товары), оптовый покупатель (получает доступ к оптовым ...
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Нужно по тз настроить скрипт социальной сети,все подробности в л.с
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