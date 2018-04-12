Разработать сайт агрегатор товаров и услуг.

Требуется создать сайт агрегатор по продаже товаров и услуг.

Сайт должен иметь вид интернет-магазина, поддерживать несколько интерфейсов отображения товаров в зависимости от статуса пользователя: розничный покупатель (видит только розничные товары), оптовый покупатель (получает доступ к оптовым товарам).

Сайт должен работать с базами данных, осуществлять загрузку и выгрузку товаров в файл (в т.ч. по выбранным категориям), возможность добавлять пользователям сайта в личном кабинете новые товары. Возможность создание витрин для поставщиков, настройка ролей для сотрудников поставщиков в лк. интеграция с системами учета товара: 1с, мой склад, системами оплаты и доставки, удаленное РКО, создание индивидуальных плагинов и др.

В дальнейшем необходимо будет интегрировать сайт с мобильным приложением.

Сроки не регламентированы.

Планируется разбить проекты на этапы, постепенно добавляя новые функции.

Оплата тоже будет поэтапной.

Предупреждаю сразу, базовые модели интернет магазинов не подойдут, если только вы не будете готовы значительно изменить их интерфейс. Приветствуется использование фрэймфорка (рассмотрим ваши предложения).

Все обсуждается и решается. Готовьтесь предложить ваш ориентировочный бюджет за данный проект! Переплачивать за бренды не собираемся.

И пожалуйста, если у вас нет опыта в разработке аналогичных проектов, не тратьте свое и наше время.