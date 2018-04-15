Нужно по тз настроить скрипт социальной сети,все подробности в л.с
Онлайн статус загрузки в% файлов на сервер PHP, JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать онлайн статус загрузки в% файлов на сервер PHP, JS.
Пример.
Человек нажимает на сайте в личном кабинете установить приложение и у него идет статус бар с % загрузкой файлов архивов на сервер, при обновлении страницы должна отображаться все та же загрузка то есть не пропадать если загрузка еще не завершилась.
Загрузка будет работать только на Linux.
Требования.
Профессиональный код (в плане того что некоторые исполнители делают просто что бы работало: куча инклудов, ни какой конструкции и т.п.)
Должно быть 2 разработки
1 работает с базой для того чтобы после загрузки и установки приложений отображался статус что бы повторно можно было не загружать.
2 работает без базы. Просто скрипт установки.
Прошу обратить внимания что установку и прочее в плане приложений вам не нужно делать, ваша задача сделать скрипт загрузки с отображением % (progress bar) остальное это наша работа. От вас сроки и цена.
Желательно оплату по безналу. Если же нет то только сбербанк или Yandex Money.
Работать можем как по оплате по факту или же через безопасную сделку нам все равно.
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