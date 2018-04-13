Php скрипт просчета рабочих дней

Есть массив

Array(

[0] => 01.01.2018

[1] => 02.01.2018

[2] => 03.01.2018

[3] => 04.01.2018

[4] => 05.01.2018

[5] => 06.01.2018

[6] => 07.01.2018

[7] => 08.01.2018

[8] => 23.02.2018

[9] => 08.03.2018

[10] => 09.03.2018

[11] => 30.04.2018

[12] => 01.05.2018

[13] => 02.05.2018

[14] => 09.05.2018

[15] => 11.06.2018

[16] => 12.06.2018

[17] => 04.11.2018

[18] => 05.11.2018

[19] => 31.12.2018

)

В нем указаны праздничные дни, нужна функция типа:

function data_work($start,$col){

$start= дата с которой надо отсчитывать

$col = кол-во дней рабочих которые надо прибавить к стартовой дате с учетом выходных и массивом праздничных

$result ....

вызов

$data_end=data_work('2018-04-10', '8'); // получаем дату в формате 2018-04-20

пришла мысль а как быть с последним месяцем Декабрь 2018? сроки договоров до 25

дней, выходит надо еще массив праздников на 2019, массивы будут в

переменных Holidays_1 и Holidays_2

Holidays_1 - 2018

Holidays_2 - 2019