Php скрипт просчета рабочих дней

Нужно сделать онлайн статус загрузки в% файлов на сервер PHP, JS. Пример. Человек нажимает на сайте в личном кабинете установить приложение и у него идет статус бар с % загрузкой файлов архивов на сервер, при обновлении страницы ...
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Есть массив
Array(
[0] => 01.01.2018
[1] => 02.01.2018
[2] => 03.01.2018
[3] => 04.01.2018
[4] => 05.01.2018
[5] => 06.01.2018
[6] => 07.01.2018
[7] => 08.01.2018
[8] => 23.02.2018
[9] => 08.03.2018
[10] => 09.03.2018
[11] => 30.04.2018
[12] => 01.05.2018
[13] => 02.05.2018
[14] => 09.05.2018
[15] => 11.06.2018
[16] => 12.06.2018
[17] => 04.11.2018
[18] => 05.11.2018
[19] => 31.12.2018
)
В нем указаны праздничные дни, нужна функция типа:
function data_work($start,$col){
$start= дата с которой надо отсчитывать
$col = кол-во дней рабочих которые надо прибавить к стартовой дате с учетом выходных и массивом праздничных
$result ....
вызов
$data_end=data_work('2018-04-10', '8'); // получаем дату в формате 2018-04-20
пришла мысль а как быть с последним месяцем Декабрь 2018? сроки договоров до 25
дней, выходит надо еще массив праздников на 2019, массивы будут в
переменных Holidays_1 и Holidays_2
Holidays_1 - 2018
Holidays_2 - 2019
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