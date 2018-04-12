Импорт сторонней базы данных в xenforo.

Нужно импортировать базу в xenforo (1.5), т.е. есть база с таблицами (CSV и MySQL), нужно, что бы данные из одной таблицы импортировались и стали Категориями, данные со второй и третьей таблицы стали Подкатегориями данных категорий или со второй таблицы Подкатегориями, а с третьей Подподкатегориями. Структура таблиц базы указана в приложении.

Нужен плагин или парсер, что бы провести такой импорт.

Пишите цену и срок.