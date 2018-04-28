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Сделать из одностраничника HTML многостраничник, перевести на CMS
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Сделать из одностраничника HTML многостраничник, перевести на CMS, а также приделать форму отправку e-mail в Контактах.
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