Сделать из одностраничника HTML многостраничник, перевести на CMS

Веб-программированиеЗавершен12 заявок185 просмотров
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Сделать из одностраничника HTML многостраничник, перевести на CMS, а также приделать форму отправку  e-mail в Контактах.

Также еще может быть что-то по мелочи.

HTML
6 лет назад
DMlTRY
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nsfssm
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$60
1 день
Владимир - молодец, все сделал, как надо!
Всё чётко: постановка задачи, коммуникация и быстрая оплата.