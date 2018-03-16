nsfssm

Фролов Владимир nsfssm

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web-мастер, PHP developer, 3D дизайнер

Здравствуйте!

Вот моё резюме.

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PHP
недостаточно оценок
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$60
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
DMlTRY
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Сделать из одностраничника HTML многостраничник, перевести на CMS
Владимир - молодец, все сделал, как надо!
Всё чётко: постановка задачи, коммуникация и быстрая оплата.
Ответный отзыв
DMlTRY
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Немного подредактировать готовый сайт.
Все сделано по ТЗ и в отведенный срок!
Сотрудничаем уже не первый раз и буду рад сотрудничать снова.
Ответный отзыв
DMlTRY
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Доработать HTML шаблон
Как всегда все сделано на отлично!
Хорошая постановка задач. Оплата сразу после выполнения.
Ответный отзыв
DMlTRY
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Создать и прикрутить вращающийся куб к шаблону.
Владимир все сделал в соответствии с заданием и в разумные сроки.
Задание было творческим и очень интересным. Оплата была произведена сразу после выполнения задания.
Ответный отзыв
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Задача по сайту
Спасибо за выполненную работу. Всё сделано в срок и качественно. Рекомендую, буду обращаться ещё в будущем.
Задания интересные, оплата быстрая, рекомендую.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
$6/час
нет рейтинга