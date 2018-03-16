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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Владимир - молодец, все сделал, как надо!
Ответный отзыв
Всё чётко: постановка задачи, коммуникация и быстрая оплата.
$20
10 баллов
6 лет назад
Все сделано по ТЗ и в отведенный срок!
Ответный отзыв
Сотрудничаем уже не первый раз и буду рад сотрудничать снова.
$20
10 баллов
6 лет назад
Как всегда все сделано на отлично!
Ответный отзыв
Хорошая постановка задач. Оплата сразу после выполнения.
$40
10 баллов
6 лет назад
Владимир все сделал в соответствии с заданием и в разумные сроки.
Ответный отзыв
Задание было творческим и очень интересным. Оплата была произведена сразу после выполнения задания.
$15
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за выполненную работу. Всё сделано в срок и качественно. Рекомендую, буду обращаться ещё в будущем.
Ответный отзыв
Задания интересные, оплата быстрая, рекомендую.
Веб-программирование
6 отзывов
$6/час
нет рейтинга