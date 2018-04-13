Senior Ruby on Rails Developer (удаленная работа)

Мы ищем Senior Ruby on Rails Developer, которому предстоит работать над реализованными проектами (CPA affiliate network, Dating) и создавать новые проекты.

Не важно из какого города или страны ты будешь работать, у нас нет бюрократии, многочасовых совещаний и всего того, что мешает комфортной и продуктивной работе.

Гибкий рабочий график,

Интересные проекты с серьезными задачами — есть, где прокачаться;

Highload, куча кода для рефакторинга, не стандартные задачи

Работаем с Elixir, ClickHouse

Используем технологии: Ruby, Ruby on Rails, Mysql, Vue.js, Sidekiq, Rspec, Capybara, redis.

ЗАДАЧИ:•

разработка нового функционала;

• доработка проектов;

• улучшение, оптимизация и поддержка существующих проектов компании.

МЫ НЕПРЕМЕННО ЖДЕМ ОТ ВАС:

• понимания ООП, MVC и шаблонов проектирования;

• понимания процессов разработки ПО;

• опыта коммерческой разработки;

• знания и опыта разработки на Ruby, Ruby on Rails;

• знания и опыта работы с СУБД (Postgres, MySQL), хорошее знание SQL;

• знания и опыта применения TDD, BDD, практический опыт работы с RSpec;

• знания и опыта HTML, CSS, JavaScript;

• опыта использования Git.БУДЕТ ПЛЮСОМ:

• знание & опыт работы с Redis;

• опыт работы с Vue.js;

• опыт использования Capistrano | Chef | Puppet;

Мы верим в то, что общее развитие компании возможно только при условии профессионального роста каждого сотрудника, поэтому стремимся создавать условия, стимулирующие развитие нашей команды.

Возможно тестовое задание. (оплачиваемое)