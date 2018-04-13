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Senior Ruby on Rails Developer (удаленная работа)
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Мы ищем Senior Ruby on Rails Developer, которому предстоит работать над реализованными проектами (CPA affiliate network, Dating) и создавать новые проекты.
Не важно из какого города или страны ты будешь работать, у нас нет бюрократии, многочасовых совещаний и всего того, что мешает комфортной и продуктивной работе.
Гибкий рабочий график,
Интересные проекты с серьезными задачами — есть, где прокачаться;
Highload, куча кода для рефакторинга, не стандартные задачи
Работаем с Elixir, ClickHouse
Используем технологии: Ruby, Ruby on Rails, Mysql, Vue.js, Sidekiq, Rspec, Capybara, redis.
ЗАДАЧИ:•
разработка нового функционала;
• доработка проектов;
• улучшение, оптимизация и поддержка существующих проектов компании.
МЫ НЕПРЕМЕННО ЖДЕМ ОТ ВАС:
• понимания ООП, MVC и шаблонов проектирования;
• понимания процессов разработки ПО;
• опыта коммерческой разработки;
• знания и опыта разработки на Ruby, Ruby on Rails;
• знания и опыта работы с СУБД (Postgres, MySQL), хорошее знание SQL;
• знания и опыта применения TDD, BDD, практический опыт работы с RSpec;
• знания и опыта HTML, CSS, JavaScript;
• опыта использования Git.БУДЕТ ПЛЮСОМ:
• знание & опыт работы с Redis;
• опыт работы с Vue.js;
• опыт использования Capistrano | Chef | Puppet;
Мы верим в то, что общее развитие компании возможно только при условии профессионального роста каждого сотрудника, поэтому стремимся создавать условия, стимулирующие развитие нашей команды.
Возможно тестовое задание. (оплачиваемое)
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