Доработки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изменить ссылки на сайте. Убрать в окончании ссылок образованные ЦМС,  ID страниц и товаров Каталога. 

Пример: 

из https://onlime.com.ua/apple-iphone-iphone-5-5s-se/c-413_469_411_524.html 

на https://onlime.com.ua/apple-iphone-iphone-5-5s-se/

из https://onlime.com.ua/iphone-5s-16gb-space-gray-b-u-a/p-1066.html

на https://onlime.com.ua/iphone-5s-16gb-space-gray-b-u-a/

Просьба сроки выполнения и цену отправлять в личку!

6 лет назад
alexhon
58 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад