Доработать калькулятор

Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
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Необходимо доработать визуальное отображение результата в калькуляторе.

6 лет назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$15
1 день
Юрий сделал все быстро и качественно, были учтены все пожелания. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Оплату получил. Олег умеет всё объяснить, спокойно подождать выполнения работы. Корректно выражает пожелания по внесению изменений или дополнений. Сотрудничеством доволен.