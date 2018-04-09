Необъяснимые проблемы при заказе на сайте Битрикс

Есть сайт - https://goo.gl/84nMRx

На нем можно выбрать товар, и оформить заказ у любого дилера.

Проблема в том, что заказ оформляется через раз. Иногда заявка отправляется, иногда нет, даже если постоянно вводить одни и те же данные.

Видео с пояснением проблемы: https://drive.google.com/file/d/1IarGjZct1_hRUaGRCb7EMUO9jTz5VHxX/view?usp=sharing