Необъяснимые проблемы при заказе на сайте Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Есть сайт - https://goo.gl/84nMRx

На нем можно выбрать товар, и оформить заказ у любого дилера.

Проблема в том, что заказ оформляется через раз. Иногда заявка отправляется, иногда нет, даже если постоянно вводить одни и те же данные.

Видео с пояснением проблемы: https://drive.google.com/file/d/1IarGjZct1_hRUaGRCb7EMUO9jTz5VHxX/view?usp=sharing

6 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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    Веб-программирование1 заявка
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    6 лет назад