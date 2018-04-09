Сделать небольшой редизайн сайта на Wordpress

Есть сайт на wordpress: https://goo.gl/B82eCt

Нужно сделать небольшой редизайн страниц сайта.

Точнее, даже не редизайн, а поменять компоновку элементов на страницах.

1. В шапку добавить иконки соц.сетей. Должен быть эффект hover, как сейчас в боковой колонке на этих соц.кнопках.

2. Компоновку страницы изменить: убрать боковые колонки, оставить только главную колонку (как на сайтах Landing Page).

3. Сделать верхнее горизонтальное меню.

Для всех остальных страниц изменить компоновку (убрать левую колонку).

Сайт адаптивный, адаптивность необходимо сохранить.

Стили дизайна (цвета, элементы, шрифты и т.д.) оставить прежними.

Макет внутренней страницы прилагаю. Главная - такая же, только без правой колонки.