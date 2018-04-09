Сделать небольшой редизайн сайта на Wordpress

Был создан плагин калькулятор для woocommerce. В нем в админ панели добавляются списком опции. Проблема в том, что добаляются только 34 опции и все. Далее если добавлять 35 опцию и жать "сохранить", то все равно ...
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Есть сайт на wordpress: https://goo.gl/B82eCt
Нужно сделать небольшой редизайн страниц сайта.
Точнее, даже не редизайн, а поменять компоновку элементов на страницах.
1. В шапку добавить иконки соц.сетей. Должен быть эффект hover, как сейчас в боковой колонке на этих соц.кнопках.
2. Компоновку страницы изменить: убрать боковые колонки, оставить только главную колонку (как на сайтах Landing Page).
3. Сделать верхнее горизонтальное меню.
Для всех остальных страниц изменить компоновку (убрать левую колонку).
Сайт адаптивный, адаптивность необходимо сохранить.
Стили дизайна (цвета, элементы, шрифты и т.д.) оставить прежними.
Макет внутренней страницы прилагаю. Главная - такая же, только без правой колонки.
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