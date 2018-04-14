Регулярные правки на Wordpress (Задача)

Добрый день! Нужен адекватный программист (цена-качество), который мог бы быть в рабочее время на связи и к которому можно было бы отдавать правки по разным проектам Wordpress. Например, текущая задача заключается в следующем.

1. Убрать со страниц - главная, категории лишние подзаголовки. Из логотипа - поменять на span, убрать все незакрытые теги h3 - всё ТЗ будет снабжено скриншотами (прикрепил файл).

2. Организовать вывод товаров в категорию, сейчас они не в категории, а выводятся в под категории.

И другие.

С Уважением