Доработка сайта

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Стоит скрипт от SxGeo ip, который исходя из ip адреса пользователя выводит город из списка офисов заведенных в админ панели сайта ( админка на чистом пхп).

Т.е. пользователь заходит на сайт, скрипт проверяет его ip адрес, если ip относится к одному из списков, то выводятся данные данного офиса: http://prntscr.com/j4mext - вот как выглядит админка.

Для пользователя из Нижнего Тагила выводится его город, адрес, телефон и email

Если офиса нет в списке пользователь видит офис установленный по умолчанию - т.е. Челябинск

Скрипт работает но с ошибками.

Поэтому необходимо доработать и сделать также ручной выбор города:

Т.е. при заходе на сайт пользователь должен подтвердить город определившийся списком.

Ваш город .................? Да или выбрать другой........

По нажатию выбрать другой мы видим список городов из списка офисов в админке.

Выбрав другой город видим данные из офиса.

Если нужно подробное описание дам детали в скайп