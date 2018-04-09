Доработка сайта

Есть сайт - https://goo.gl/84nMRx На нем можно выбрать товар, и оформить заказ у любого дилера. Проблема в том, что заказ оформляется через раз. Иногда заявка отправляется, иногда нет, даже если постоянно вводить одни и те же данные. Видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте: http://expert-klining.ru/
Стоит скрипт от SxGeo ip, который исходя из ip адреса пользователя выводит город из списка офисов заведенных в админ панели сайта ( админка на чистом пхп).
Т.е. пользователь заходит на сайт, скрипт проверяет его ip адрес, если ip относится к одному из списков, то выводятся данные данного офиса: http://prntscr.com/j4mext - вот как выглядит админка.
Для пользователя из Нижнего Тагила выводится его город, адрес, телефон и email
Если офиса нет в списке пользователь видит офис установленный по умолчанию - т.е. Челябинск
Скрипт работает но с ошибками.
Поэтому необходимо доработать и сделать также ручной выбор города:
Т.е. при заходе на сайт пользователь должен подтвердить город определившийся списком.
Ваш город .................? Да или выбрать другой........
По нажатию выбрать другой мы видим список городов из списка офисов в админке.
Выбрав другой город видим данные из офиса.
Если нужно подробное описание дам детали в скайп
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