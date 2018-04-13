Оформить 404 страницу по примеру

Есть сайт - https://goo.gl/84nMRx На нем можно выбрать товар, и оформить заказ у любого дилера. Проблема в том, что заказ оформляется через раз. Иногда заявка отправляется, иногда нет, даже если постоянно вводить одни и те же данные. Видео ...