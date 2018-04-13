Оформить 404 страницу по примеру

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок255 просмотров
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Требуется оформить страницу 404 ошибки по примеру как на сайте https://autobezzabot.ru/novosti-i-stati/21312

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Не просто нарисовать дизайн, а сделать функциональную страницу... мой сайт на Simpla CMS

6 лет назад
antik2k
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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