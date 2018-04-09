Скопировать и отредактировать одностраничник

Необходимо скопировать и отредактировать лендинг.

- В шапке сайте нужно, поменять картинку

- Добавить модуль с картинками и текстом под ними. Также, в этом модуле нужно добавить кнопку, которая будет перенаправлять на форму заказа внизу сайта

- В форму заказа добавить дополнительное поле с выплывающим списком, в котором нужно выбрать один из пунктов, чтобы потом, когда заявка на заказ придет на мою почту, я видел что было выбрано.

- Когда все будет готово скинуть файл сайта мне на эл.почту