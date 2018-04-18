Интеграция сервисов retailCRM и Финолог

retailCRM - CRM-система (http://www.retailcrm.ru/), API (http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/Index)

Финолог - учет финансов (finolog.ru), API (https://finolog.ru/apidocs/)

Необходима отправка информации об оплате из CRM в Финолог.

Интеграция односторонняя, изменения в Финологе не влияют на данные CRM. Только изменения в CRM влияют на данные в Финологе.

Суть (полное ТЗ выбранному исполнителю, готов ответить на вопросы):

1. Добавляем операцию в Финологе в соответствии с оплатой в CRM.

1. Если изменяется тип оплаты у заказа - удаляем транзакцию и создаем новую (либо редактируем существующую).

2. Если у заказа несколько типов оплаты - создаем транзакции на каждый тип оплаты.

3. Если в заказе появился новый тип оплаты (в дополнение к существующему) - создаем новую транзакцию. Если способ оплаты удален - удаляем транзакцию.

4. Если изменяется оплаченная сумма какого-либо способа оплаты - изменяем сумму в Финологе.

Возможно можно обойтись только триггерами retailCRM (https://www.retailcrm.ru/docs/Users/Triggers).

Интересует стоимость, сроки и опыт работы с retailCRM.