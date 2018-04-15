Делаю быстро, качественно, дорого!

Занимаюсь WEB разработкой более 6 лет, большой опыт работ с крупными проектами. Навыки PHP, SQL, MWC, ООП, ну и мелкие клиентские технологии (html,css,js(jquery)). Большой опыт работы с различными CMS, в основном DLE и WP. Работаю с фреймворками CodeIgniter, Laravel, YII, Kohana.