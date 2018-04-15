Topioko

Алексей Topioko

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Делаю быстро, качественно, дорого!

Занимаюсь WEB разработкой более 6 лет, большой опыт работ с крупными проектами. Навыки PHP, SQL, MWC, ООП, ну и мелкие клиентские технологии (html,css,js(jquery)). Большой опыт работы с различными CMS, в основном DLE и WP. Работаю с фреймворками CodeIgniter, Laravel, YII, Kohana.

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Отзывы заказчиков

achtunga
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Создать/настроить кнопку "поделиться" Facebook (проблема с Open Graph)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Подключить textolite
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
osmyakov
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Интеграция сервисов retailCRM и Финолог
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Поправить баг на сайте в мобильной версий сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!