Синхронизация 1с с woocommerce

Домен Хостинг beget.ru Сейчас страницы выглядят так: домен.ру/udelnaya/ Всего таких страниц 17 Нужно их перенести на udelnaya.домен.ру В будущем будет около 150-200 поддоменов Планируемая посещаемость 300 чел/дейли Некоторые страницы при этом (Прайс, Контакты, О компании) будут на основном домене (домен.ру/price/) Должно быть: [list=1][*]Мультисайт нужно ...
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Необходимо настроить синхронизацию 1с.УНФ с WordPress + Woocommerce.
1с выгружает на сайт товары
Сайт выгружает в 1с заказы
Все товары на сайте с вариациями
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