Добрый день! Создали 10 целей в метрике, теперь их необходимо проставить на формы на лендинге. Цели практически все однотипные: после заполнения и отправки формы передаем данные о цели в метрику.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт на CMS ExpressionEngine Необходимо на страницу добавить каталог городов с находящимися в них транспортными кампаниями. Пример реализации: https://www.studiakovki.ru/delivery/#listofcities http://www.kovkaprom.ru/dostavka/ На странице "Доставка" каталог городов по буквам + строка от А до Я. Если кликаем на какой-либо город, то открывается ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайт по тематикам [b]детали трубопроводов и запорная арматура[/b] (задвижки, затворы, клапаны, заглушки, фитинги, отводы, тройники, фланцы и так далее). Для примера смотрите сайт: http://dn.ru/ [b][u]Только копирайтер, который разбирается в теме![/u][/b] Нужно будет в итоге около 200-300 статей по ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! [b]Нужен специалист с хорошим опытом работы с CMS Bitrix.[/b] По ссылке ТЗ на правки, первая часть: https://yadi.sk/d/HQnLPZhs3L8S4H Если будут адекватные: оценка стоимости, качество и скорость исполнения, то выбираем вас в долгосрочное сотрудничество. По сайту будет еще очень ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад