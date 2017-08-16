Добрый день! [b]Нужен специалист с хорошим опытом работы с CMS Bitrix.[/b] По ссылке ТЗ на правки, первая часть: https://yadi.sk/d/HQnLPZhs3L8S4H Если будут адекватные: оценка стоимости, качество и скорость исполнения, то выбираем вас в долгосрочное сотрудничество. По сайту будет еще очень ...