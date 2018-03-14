atlant42

Валерий Пшеничный atlant42

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сделаю Вас богаче

Большой опыт работы с созданием, наполнением и раскруткой сайтов.

  • Быстро создаю эффективные и реально рабочие лендинги;
  • Грамотно настраиваю контекст и таргет;
  • Занимаюсь наполнением сайтов, магазинов;
  • Весь цикл работ по СЕО-оптимизации;
  • Другие работы: дизайн, монтаж видео и звука, поиск релевантных площадок, составление специальных таблиц.

Отзывы заказчиков

bitstreet
Егор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
2 балла
7 лет назад
Продающий Landing page для детской игрушки.
Сделал сайт. Остались небольшие недоработки. Перевел ему деньги, он пропал, на связь не выходит. Пришлось заказывать у другого программиста новый сайт. Деньги потрачены впустую.
Weblancer
Егор 
45 лет
22 года в сервисе
онлайн
$4
10 баллов
7 лет назад
Статьи о фрилансе
Написание статей
Получил хорошую статью о фрилансе. Весьма оперативно)
Было приятно написать статью для такого хорошего сервиса :)
Ответный отзыв
seva_grom
Максим 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$47
10 баллов
7 лет назад
Написание и публикация позитивных отзывов
Валерий добавлял отзывы. Все сделано быстро и качественно. Особенно порадовало отсутствие грамматических ошибок в текстах, чего было практически невозможно добиться от других исполнителей.
Максим дал задание, список сайтов и темы отзывов. Я все написал в течение дня и получил оплату через несколько часов. Большое спасибо за своевременную выплату и понятную постановку задания!
Ответный отзыв