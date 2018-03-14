Сделаю Вас богаче
Большой опыт работы с созданием, наполнением и раскруткой сайтов.
- Быстро создаю эффективные и реально рабочие лендинги;
- Грамотно настраиваю контекст и таргет;
- Занимаюсь наполнением сайтов, магазинов;
- Весь цикл работ по СЕО-оптимизации;
- Другие работы: дизайн, монтаж видео и звука, поиск релевантных площадок, составление специальных таблиц.
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Отзывы заказчиков
$40
2 балла
7 лет назад
Сделал сайт. Остались небольшие недоработки. Перевел ему деньги, он пропал, на связь не выходит. Пришлось заказывать у другого программиста новый сайт. Деньги потрачены впустую.
$4
10 баллов
7 лет назад
Написание статей
Получил хорошую статью о фрилансе. Весьма оперативно)
Ответный отзыв
Было приятно написать статью для такого хорошего сервиса :)
$47
10 баллов
7 лет назад
Валерий добавлял отзывы. Все сделано быстро и качественно. Особенно порадовало отсутствие грамматических ошибок в текстах, чего было практически невозможно добиться от других исполнителей.
Ответный отзыв
Максим дал задание, список сайтов и темы отзывов. Я все написал в течение дня и получил оплату через несколько часов. Большое спасибо за своевременную выплату и понятную постановку задания!