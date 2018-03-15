john_white

Иван Видяев john_white

 
24 годаЭстония/Таллинн
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Синхронизация базы товаров в 1С и Wordpress

    Добрый день, Необходимо синхронизировать данные из программы 1С в интернет-магазин на Wordpress.  Т.е., когда добавляешь товар в 1С, чтобы он автоматически заносился и в магазин. Просьба кидать возможные решения и ценовые предложения.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Калькулятор для страницы

    Добрый день, Сайт: www.atan.pro Необходимо сделать красивый калькулятор с базовыми 5 переменнами и формулами подсчета, где пользователь сможет менять данные на свои. Структура калькулятора: 0.  выбор майнера (красивый выпадающий список) 1. цена майнера (стоит базовая и зависит от майнера, но пользователь может ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переписать тексты на сайте

    Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта [url=https://muffinit.ee/]https://muffinit.ee[/url]. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: [url=https://muffinit.ee/website-design-and-development/]https://muffinit.ee/website-design-and-development/[/url])

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переписать тексты на сайте

    Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта https://muffinit.ee. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: https://muffinit.ee/website-design-and-development/)

    Тексты для сайта
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изменение шаблонных meta description на киносайте

    Необходимо изменить шаблонный meta description страниц на нужный.   Пример страницы: [url=https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html]https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html[/url] Текущий meta description страницы: "Описание фильма" Необходимый meta description: Смотреть &lt;фильм, но если в строке "жанр", есть сериал, то сериал, если мультфильм, то мультфильм&gt; &lt;Название (с большой буквы)&gt; ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить английский язык на сайт

    $20

    Приветствую, Есть сайт [url=http://atan.pro/promo]http://atan.pro/promo[/url],  необходимо добавить английский язык (помимо русского) и внести тексты на английском, а также добавить опозновательный значок для переключения языков. Просьба указать точные сроки. С уважением, Иван

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать отдельный sitemap для 3 категорий на сайте

    Приветствую, Есть сайт [url=https://kinohere.ru/]https://kinohere.ru/[/url]. Необходимо создать отдельный sitemap для [url=https://kinohere.ru/serialy/]Сериалы[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2017/]Фильмы за 2017[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2018/]Фильмы за 2018[/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайнерские решения и анимация сайта

    $60

    Приветствую, Необходимо поработать со второй страницей сайта [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url]. Т3: 1) Создать красивый и мягкий градиент цвета (подобрать гамму) от темного к более светлому зеленого блока под видео 2) Поработать с картинками после заголовка "ПОДХОДИТ..." - поместить каждую картинку в кружок с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Изменение шаблонных meta description на киносайте

    $5

    Добрый день, Необходимо изменить шаблонный meta description страниц на нужный.   Пример страницы: [url=https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html]https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html[/url] Текущий meta description страницы: "Описание фильма" Необходимый meta description: Смотреть &lt;фильм, но если в строке "жанр", есть сериал, то сериал, если мультфильм, то мультфильм&gt; &lt;Название (с большой ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнерские идеи и анимация текста на сайте

    Приветствую, Необходимо поработать с первой страницей сайта https://atan.ee/. Т3: 1) Создать красивое оформления заголовка сайта (более адаптивный шрифт, оформление заголовка, выделение заголовка) и распределить блоки Цель, Миссия, Видение по оформленным, красивым и адаптивным блокам, которые будут подходить под фон ...

    Тексты для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Небольшие дизайнерские доработки сайта

    Приветствую, Необходимо доработать сайт [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url] Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Небольшие дизайнерские доработки сайта

    $10

    Приветствую, Необходимо доработать сайт [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url] Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Небольшие дизайнерские доработки сайта

    Приветствую, Необходимо доработать сайт [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url] Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшие дизайнерские доработки сайта

    Приветствую, Необходимо доработать сайт https://atan.ee/ Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать отдельный sitemap для 3 категорий на сайте

    $5

    Приветствую, Есть сайт https://kinohere.ru/. Необходимо создать отдельные sitemap'ы для [url=https://kinohere.ru/serialy/]Сериалы[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2017/]Фильмы за 2017[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2018/]Фильмы за 2018 [/url]Просьба указать заявку, как окончательную для тех, кто может это сделать.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнерские работы с текстами и изменения

    $50

    Работа с сайтом https://atan.ee/. Необходимо сделать дизайнерскую обработку текстов (распределение по блокам) и заголовков сайта (красивое выделение и явное отличие от текстов), адаптив под все устройства с максимальным качеством и видимостью. На третей странице нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Красивый задний фон сайта, заглавной страницы и таба верхних надписей

    Приветствую, Сайт: https://atan.ee/ Общая цель: найти красивый переливающийся фон для сайта, заглавной страницы и верхнего таба надписей при прокрутке Нужно подобрать красивый задний фон сайта (желательно металл градиент), также подобрать красивый задний фон под заглавную страницу (можно улучшить текущий ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Изменение шаблонных meta description на киносайте
Все хорошо, рекомендую.
Алексей хороший исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
korvetdesign
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Дизайнерские решения и анимация сайта
Хорошее ТЗ и приятный по общению!
Качественный исполнитель и человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
valemak
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать отдельный sitemap для 3 категорий на сайте
Спасибо за интересный проект! :) Приятно работать с такими Заказчиками.
Отличный исполнитель. Работа выполнена качественно, в срок и с инструкциями по дальнейшему использованию. Рекомендую Валерия к сотрудничеству!
Ответный отзыв
dvikhman
43 годаКазахстан
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта с использованием его начальной версии
Весьма приятный работодатель: постоянно на связи, все материалы для работы предоставлял по запросу, оплата во-время - короче всё классно!!! Очень рекомендую к сотрудничеству!!!
Дмитрий отлично подошел к поставленной задаче. Сайт был создан в срок и со вкусом. Опыт и возможности Дмитрия говорят сами за себя. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Дизайнерские идеи и анимация текста на сайте
Заказчик всегда на связи, отвечает по всем вопросам, работать рекомендую!
Задачи выполнены и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв