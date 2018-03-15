john_white

Добрый день, Необходимо синхронизировать данные из программы 1С в интернет-магазин на Wordpress. Т.е., когда добавляешь товар в 1С, чтобы он автоматически заносился и в магазин. Просьба кидать возможные решения и ценовые предложения.
Иван Видяев john_whitejohn_white
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Сайт: www.atan.pro Необходимо сделать красивый калькулятор с базовыми 5 переменнами и формулами подсчета, где пользователь сможет менять данные на свои. Структура калькулятора: 0. выбор майнера (красивый выпадающий список) 1. цена майнера (стоит базовая и зависит от майнера, но пользователь может ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо загрузить 6000 товаров с программы 1С в интернет-магазин и добавить изображения для каждого товара. Нужны конкретные предложения и сроки. С уважением, ИванНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Добрый день, Необходимо создать максимально красивый корпоративный сайт около 10 страниц на тему сборки мебели. Просьба присылать предложения и портфолио.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта [url=https://muffinit.ee/]https://muffinit.ee[/url]. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: [url=https://muffinit.ee/website-design-and-development/]https://muffinit.ee/website-design-and-development/[/url])Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта https://muffinit.ee. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: https://muffinit.ee/website-design-and-development/)Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо изменить шаблонный meta description страниц на нужный. Пример страницы: [url=https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html]https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html[/url] Текущий meta description страницы: "Описание фильма" Необходимый meta description: Смотреть <фильм, но если в строке "жанр", есть сериал, то сериал, если мультфильм, то мультфильм> <Название (с большой буквы)> ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую, Необходимо написать powershell скрипт на автоматический запуск парсинга sitemap в программе Visual SEO Studio. С уважением, ИванВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
Приветствую, Есть сайт [url=http://atan.pro/promo]http://atan.pro/promo[/url], необходимо добавить английский язык (помимо русского) и внести тексты на английском, а также добавить опозновательный значок для переключения языков. Просьба указать точные сроки. С уважением, ИванВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую, Есть сайт [url=https://kinohere.ru/]https://kinohere.ru/[/url]. Необходимо создать отдельный sitemap для [url=https://kinohere.ru/serialy/]Сериалы[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2017/]Фильмы за 2017[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2018/]Фильмы за 2018[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $60
Приветствую, Необходимо поработать со второй страницей сайта [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url]. Т3: 1) Создать красивый и мягкий градиент цвета (подобрать гамму) от темного к более светлому зеленого блока под видео 2) Поработать с картинками после заголовка "ПОДХОДИТ..." - поместить каждую картинку в кружок с ...Завершен6 лет назад
- $5
Добрый день, Необходимо изменить шаблонный meta description страниц на нужный. Пример страницы: [url=https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html]https://kinohere.ru/1949-priklyucheniya-paddingtona-2.html[/url] Текущий meta description страницы: "Описание фильма" Необходимый meta description: Смотреть <фильм, но если в строке "жанр", есть сериал, то сериал, если мультфильм, то мультфильм> <Название (с большой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую, Необходимо поработать с первой страницей сайта https://atan.ee/. Т3: 1) Создать красивое оформления заголовка сайта (более адаптивный шрифт, оформление заголовка, выделение заголовка) и распределить блоки Цель, Миссия, Видение по оформленным, красивым и адаптивным блокам, которые будут подходить под фон ...Завершен6 лет назад
Приветствую, Необходимо доработать сайт [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url] Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Приветствую, Необходимо доработать сайт [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url] Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...Завершен6 лет назад
Приветствую, Необходимо доработать сайт [url=https://atan.ee/]https://atan.ee/[/url] Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую, Необходимо доработать сайт https://atan.ee/ Т3 на доработки: 1) На верхней панеле (появляется при прокруте) сделать верхнее лого по центру на свободном месте слева от текста (сейчас слишком близко к тексту) 2) Цвет фона второй страницы (начинается после зеленого блока) ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Приветствую, Есть сайт https://kinohere.ru/. Необходимо создать отдельные sitemap'ы для [url=https://kinohere.ru/serialy/]Сериалы[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2017/]Фильмы за 2017[/url], [url=https://kinohere.ru/filmy-2018/]Фильмы за 2018 [/url]Просьба указать заявку, как окончательную для тех, кто может это сделать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Работа с сайтом https://atan.ee/. Необходимо сделать дизайнерскую обработку текстов (распределение по блокам) и заголовков сайта (красивое выделение и явное отличие от текстов), адаптив под все устройства с максимальным качеством и видимостью. На третей странице нужно ...Закрыт6 лет назад
Приветствую, Сайт: https://atan.ee/ Общая цель: найти красивый переливающийся фон для сайта, заглавной страницы и верхнего таба надписей при прокрутке Нужно подобрать красивый задний фон сайта (желательно металл градиент), также подобрать красивый задний фон под заглавную страницу (можно улучшить текущий ...Завершен6 лет назад