Web - Дизайнер.

Занимаюсь разработкой всего , для вашего бизнес проекта .

Так как набираю работы для портфолио , то выполняю их очень дешего но Качественно.

На сервисе "Vkontakte" если вам интересно могу показать мои работы , и отзывы моих клиентов.

Пишите по любым заказам. связанным с созданием Любых проектов и Макетов.

В своем городе , еще печатаю и доставляю работы (Например визитки и банеры)