Web - Дизайнер.
Занимаюсь разработкой всего , для вашего бизнес проекта .
Так как набираю работы для портфолио , то выполняю их очень дешего но Качественно.
На сервисе "Vkontakte" если вам интересно могу показать мои работы , и отзывы моих клиентов.
Пишите по любым заказам. связанным с созданием Любых проектов и Макетов.
В своем городе , еще печатаю и доставляю работы (Например визитки и банеры)
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!