korvetdesign

Вячеслав korvetdesign

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web - Дизайнер.

Занимаюсь разработкой всего , для вашего бизнес проекта . 

Так как набираю работы для портфолио , то выполняю их очень дешего но Качественно. 

На сервисе "Vkontakte" если вам интересно могу показать мои работы , и отзывы моих клиентов. 

Пишите по любым заказам. связанным с созданием Любых проектов и Макетов.

В своем городе , еще печатаю и доставляю работы (Например визитки и банеры)

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Отзывы заказчиков

john_white
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Дизайнерские решения и анимация сайта
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