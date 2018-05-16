ITSTUDIO-SIAM

Работаем над созданием для пользователей сервиса пополнения мобильных операторов различной криптовалютой. В двух словах, я на сайте автоматически принимаю криптовалюту, а взамен пополняю баланс пользователя через Qiwi или Yandex money. Проблема в том, что api ...