ITSTUDIO-SIAM

Александр ITSTUDIO-SIAM

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO и настройка яндекс метрики и аналитики под E-commerce

    Запустили новый сервис пополнения мобильных операторов по всему миру и продаже других цифровых товаров. На данном этапе необходимо SEO продвижение. чтобы ваше сообщение было прочитано, первым словом напишите TOTHEMOON

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фирменный стиль сайта, дизайн, адаптивность

    Необходимо разработать уникальный дизайн онлайн сервиса по пополнению баланса мобильного телефона и других цифровых товаров за криптовалюту.Сервис специализируется на продаже баланса мобильных операторов всего мира, баланса travel сим карт, баланса viber, skype, и прочих цифровых ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция qiwi и yandex money интерфейса в веб интерфейс

    Работаем над созданием для пользователей сервиса пополнения мобильных операторов различной криптовалютой. В двух словах, я на сайте автоматически принимаю криптовалюту, а взамен пополняю баланс пользователя через Qiwi или Yandex money. Проблема в том, что  api ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад