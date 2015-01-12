Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
10 лет назад
Очень хороший специалист!! Помог с проектированием и реализацией базы данных, все сделал быстро, замечаний по работе не было. Добавил к себе в список контактов, если понадобится помощь, то обязательно обращусь с Артему и вам советую если надо качественно и в срок!
Ответный отзыв
сотрудничеством остался доволен, с пониманием относится к трудностям в задании, проявляет разумную инициативу для их преодоления, оплату получил согласно договора в полном объеме
$40
10 баллов
10 лет назад
Ruby
Очень доволен работой с Артемом, работу сделал качественно и быстро.
Ответный отзыв
Евгений - адекватный заказчик, и Новгодние праздники встретил и с заданием справился, оплата была без задержек