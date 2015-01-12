denegny

Артем denegny

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

PutanEdgar
Эдгар 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Проектирование и создание БД
Очень хороший специалист!! Помог с проектированием и реализацией базы данных, все сделал быстро, замечаний по работе не было. Добавил к себе в список контактов, если понадобится помощь, то обязательно обращусь с Артему и вам советую если надо качественно и в срок!
сотрудничеством остался доволен, с пониманием относится к трудностям в задании, проявляет разумную инициативу для их преодоления, оплату получил согласно договора в полном объеме
Ответный отзыв
Uiwix
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Установить Redmine
Ruby
Очень доволен работой с Артемом, работу сделал качественно и быстро.
Евгений - адекватный заказчик, и Новгодние праздники встретил и с заданием справился, оплата была без задержек
Ответный отзыв