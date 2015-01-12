Сервер в рекавери мод нужно скинуть рут

$10
Системное администрированиеЗакрыт8 заявок219 просмотров
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значит нужно

1. скачать базу oowil

2. сделать архив файлов сайта OOHWAH.CO.IL

3. сделать фтп с доступом ко всем файлам всех сайтов на сервере их там 3 - 4 помоему.

4. Восстановить доступ к серверу (рут)

9 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад