Есть сайт на WebAssyst Shop-script, необходимо перенести его с хостинга на VDS. При переносе возникают какие-то проблемы с "хлебными крошками", поэтому и нужен человек, который хорошо знаком с данным движком. Ссылка на сайт - termo-klimat.ru VDS ...
Удаленный мониторинг серверов и сайтов, антивирусная кампания
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Здравствуйте,
Нам необходим специалист, который может на постоянной основе следить за работой двух веб-серверов удаленно:
64 бит:
Debian 7.7 мин/LAMP*, openSuSE 13.2 мин, Ubuntu 14.04.1 LTS мин, Ubuntu 14.10, CentOS 6.6 мин., CentOS 7
FreeBSD 9.1, FreeBSD 9.3, FreeBSD 10.0.
Администрирование Parallels® Plesk Panel 12
Задачи:
1) Настройка снятия еженедельных бек-апов
2) Ежедневная Проверка и очистка от вирусов
3) Ежедневная Очистка temp-папок
Очень важно следить за вирусами - на серверах есть сайты JOOMLA, которые подвергаются периодическим атакам. Нужен способ защитить от атак. Знания PHP, HTML требуются.
Заранее благодарю за заявки!
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