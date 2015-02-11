Перенос сайта на WebAssyst

Системное администрированиеЗавершен7 заявок177 просмотров
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Есть сайт на WebAssyst Shop-script, необходимо перенести его с хостинга на VDS. При переносе возникают какие-то проблемы с "хлебными крошками", поэтому и нужен человек, который хорошо знаком с данным движком. Ссылка на сайт - termo-klimat.ru

VDS уже размещена и настроена, ресурсов полно. ISPmanager 5+CentOS 6. Да думаю это не влияет на сам перенос. А вот в чём особенность хлебных крошек - непонятно.

9 лет назад
sinpotek
Антон 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
1 день
Сделано.
Спасибо за работу !
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