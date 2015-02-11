Перенос сайта на WebAssyst

Есть сайт на WebAssyst Shop-script, необходимо перенести его с хостинга на VDS. При переносе возникают какие-то проблемы с "хлебными крошками", поэтому и нужен человек, который хорошо знаком с данным движком. Ссылка на сайт - termo-klimat.ru

VDS уже размещена и настроена, ресурсов полно. ISPmanager 5+CentOS 6. Да думаю это не влияет на сам перенос. А вот в чём особенность хлебных крошек - непонятно.