Настройка unix сервера

Системное администрированиеЗакрыт13 заявок248 просмотров
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На сервере повалил спам, не известно, какой из сайтов его рассылает.

Пришла абуза от площадки, я выключил postfix.

Требуется:

1. активировать параметр отображающий в заголовке письма путь до скрипта, отправившего мейл mail.add_x_header этот параметр в php.ini нужно включить.

3. рестартануть php

4. очистить очередь postfix

5. включить postfix - дождаться первых писем - и выяснить как минимум папку проекта, с которого лезет спам, как максимум - скрипт, отправляющий спам

предпочтение - минимальная стоимость и наличии положительных отзывов.

9 лет назад
raspytnik
Павел 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
20 отзывов