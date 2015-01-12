Настройка kannel

$40
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Здраствуйте, нужно настроить kannel для отправки смс...

9 лет назад
dubok1195
Назар 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад