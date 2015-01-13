Проблема с сервером, настройка под php framework phalcon

Есть сайт на вордпресс. На нем много чего сделано. Находится на хостинге ukraine.com.ua Пришло сообщение о превышении какого-то процессорного времени. Разрешено 100, а у меня уже продолжительное время больше 200. Короче нужно перенести сайты на VPS ...