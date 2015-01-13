На сервере повалил спам, не известно, какой из сайтов его рассылает. Пришла абуза от площадки, я выключил postfix. Требуется: 1. активировать параметр отображающий в заголовке письма путь до скрипта, отправившего мейл mail.add_x_header этот параметр в php.ini нужно ...
Проблема с сервером, настройка под php framework phalcon
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 система MacOs — локальный сервер apache+php+mongo+phalcon работает, виртуальный сервер ubuntu (apache+php+mongo+phalcon) работает.
2 система Dedicated Ubuntu — повторены настройки виртуального сервера ubuntu на macos, не работает.
На 2 системе не работают uri вида (/admin/notify/index), но работают (/admin/index), скорее всего это связано с настройкой apache.
Все исходники полностью идентичны.
Доступ по Team Viewer.
Оплата по факту.
- Похожие заказы
- Системное администрирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Здраствуйте, нужно настроить kannel для отправки смс...Системное администрирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Настроить debian wheezy, на микрокомпьютере raspberry pi b. Сделать автозагрузку: автоподключение к интернету yota, к сети hamachi. Так же сделать что бы видео плеер проигрывал видеоролики по рассписанию и рассписание редактировалось удаленно. Ссылка на тз https://docs.google.com/document/d/1KnSycrPFv0DvhKFwRdqu2TDGiFKdC4i-UufcUa6vmxA/edit?usp=sharing тз обсуждается.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Помогите разобраться с отправкой писем с аккаунта сервера. Ответьте, очень жду помощи!Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
значит нужно 1. скачать базу oowil 2. сделать архив файлов сайта OOHWAH.CO.IL 3. сделать фтп с доступом ко всем файлам всех сайтов на сервере их там 3 - 4 помоему. 4. Восстановить доступ к серверу (рут)Системное администрирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно прописать NS записи на новом хостингеЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, Нам необходим специалист, который может на постоянной основе следить за работой двух веб-серверов удаленно: 64 бит: Debian 7.7 мин/LAMP*, openSuSE 13.2 мин, Ubuntu 14.04.1 LTS мин, Ubuntu 14.10, CentOS 6.6 мин., CentOS 7 FreeBSD 9.1, FreeBSD 9.3, ...Завершен9 лет назад
Есть сайт на WebAssyst Shop-script, необходимо перенести его с хостинга на VDS. При переносе возникают какие-то проблемы с "хлебными крошками", поэтому и нужен человек, который хорошо знаком с данным движком. Ссылка на сайт - termo-klimat.ru VDS ...Завершен9 лет назад
Есть сайт на вордпресс. На нем много чего сделано. Находится на хостинге ukraine.com.ua Пришло сообщение о превышении какого-то процессорного времени. Разрешено 100, а у меня уже продолжительное время больше 200. Короче нужно перенести сайты на VPS ...Завершен9 лет назад