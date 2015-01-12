Настройка сервера под php framework phalcon

$10
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1 система MacOs - локальный сервер apache+php+mongo+phalcon работает, виртуальный сервер ubuntu (apache+php+mongo+phalcon) работает.

2 система Dedicated Ubuntu - повторены настройки виртуального сервера ubuntu на macos, не работает.

На 2 системе не работают uri вида(/admin/notify/index), но работают (/admin/index), скорее всего это связано с настройкой apache.

Все исходники полностью идентичны.

Доступ к 2 системам по Team Viewer.

Оплата по факту.

PHP
9 лет назад
Sweet-Bob
Роберт 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад