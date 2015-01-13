Установка opencv на centos 6.4

Всем привет! Ищу специалиста который, как говориться шарит во всяких штучках типа DKIM, SPF, DMARC, FBL и т.д. Провожу тренинг, будет куча клиентов, которым все это надо настроить. Прибыль от работы будет хорошая! Жду ваших предложений. Возможно постоянное ...
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нужна помощь в установке opencv из исходиков - сейчас make вадыет ошибку
c++: Internal error: Segmentation fault (program cc1plus)
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