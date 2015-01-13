Установка opencv на centos 6.4

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок160 просмотров
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нужна помощь в установке opencv из исходиков - сейчас make вадыет ошибку

c++: Internal error: Segmentation fault (program cc1plus)

CentOS
9 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад