Установка opencv на centos 6.4

На сервере повалил спам, не известно, какой из сайтов его рассылает. Пришла абуза от площадки, я выключил postfix. Требуется: 1. активировать параметр отображающий в заголовке письма путь до скрипта, отправившего мейл mail.add_x_header этот параметр в php.ini нужно ...