Требуется специалист по настройке DKIM, SPF, DMARC на сервере!

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок291 просмотр
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Всем привет! Ищу специалиста который, как говориться шарит во всяких штучках типа DKIM, SPF, DMARC, FBL и т.д.

Провожу тренинг, будет куча клиентов, которым все это надо настроить.

Прибыль от работы будет хорошая!

Жду ваших предложений. Возможно постоянное сотрудничество!

9 лет назад
boricov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад