Устранение проблемы и настройка RDP удаленно.

Дано:

1. Ноут Asus, Win 8.1 x64, KIS 2015, VMWare, подключен Ethernet

2. Ноут Asus, Win XP SP3, x86, подключен WiFi

3. LAN, ZyXel Keenetic Giga.

Проблема:

ДО установки KIS и VM ноут с Win 8.1 подключался к Win XP по RDP. После установки не подключается.

При этом, например, расшаренные папки видит и открывает.

Звонил в поддержку KIS, все попробовали, вроде бы не их вина.

Грешу на настройки RDP, путается в железном и виртуальном адаптерах.