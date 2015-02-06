Линукс

$100
Системное администрированиеЗавершен13 заявок243 просмотра
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Необходим линукс админ для установки 20 программ на 2 компьютера

именно посатвтиь на линукс 20 программ, поставтиь доп пакеты (собрать с исходников)

9 лет назад
kirillov3
62 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
reddaemon
Николай 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$80
1 день
Всем рекомендую работать с данным админом. Все выполнил быстро качественно и не дорого. Были также и допы после этого заказа, теперь обращаемся на постоянке. Спасибо удачи в делах
Все было вовремя, постановка задачи, оплата и доступность при решении вопросов, связанных с решением задачи. Рекомендую!