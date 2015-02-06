Устранение проблемы и настройка RDP удаленно. Дано: 1. Ноут Asus, Win 8.1 x64, KIS 2015, VMWare, подключен Ethernet 2. Ноут Asus, Win XP SP3, x86, подключен WiFi 3. LAN, ZyXel Keenetic Giga. Проблема: ДО установки KIS и VM ноут с Win ...
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Необходим линукс админ для установки 20 программ на 2 компьютера
именно посатвтиь на линукс 20 программ, поставтиь доп пакеты (собрать с исходников)
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