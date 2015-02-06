Занимаюсь системным администрированием Linux (RHEL, CentOS, Scientific Linux, Debian, Ubuntu), есть опыт в настройке конфигураций Nginx, Apache (в т.ч. балансировка), Haproxy, Mysql, Gearmand, Beanstalkd, Memcached, MongoDB, Php-fpm, Puppet, Named, Gitolite, написания shell/bash/python-скриптов.
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
10 лет назад
Всем рекомендую работать с данным админом. Все выполнил быстро качественно и не дорого. Были также и допы после этого заказа, теперь обращаемся на постоянке. Спасибо удачи в делах
Ответный отзыв
Все было вовремя, постановка задачи, оплата и доступность при решении вопросов, связанных с решением задачи. Рекомендую!