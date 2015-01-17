Создание игрового сервера

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Необходимо собрать игровой сервер для Counter Strike Source v34.

Сервер должен работать на CentOS6.

9 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад