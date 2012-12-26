VasylUkrainets

$25
Требуется написание статей и новостей (10 шт.). Тематики: финансы, политика. Кол-во знаков: от 2000. Оплата 1 USD за 1 тыс. зн.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Требуется написание статей и новостей (10 шт.). Тематики: финансы, политика. Кол-во знаков: от 2000. Оплата 1 USD за 1 тыс. зн.
Добрый вечер уважаемые коллеги. Требуется специалист для создания веб-браузера,который сможет выполнять переходы по сайтам с помощью прокси. Должны быть реализованы следующие функции: - загрузка прокси листов; - возможность добавления комментария к ...