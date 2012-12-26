VasylUkrainets

Василий VasylUkrainets

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

oljagrina
Ольга 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Написание статей для сайта
Написание статей
Отличный заказчик и хороший человек. Спасибо.
Ольга очень ответственный исполнитель! Выполнила работу на 5 баллов, за половину указанного срока! РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв