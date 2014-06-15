Лендинг под ключ (ТЗ есть)

Нужен на регулярную удаленную работу "верстальщик" с навыками простейшего дизайна , специализирующийся на создании сайтов-лендингов. Т.е. продающих страниц. Т.З. предоставляется под каждый проект. Оплата по-проектно. С вас четкое выполнение поставленной задачи, точно и в срок. "Пример ТЗ проекта, (он же ...