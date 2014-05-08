Создать сайт портфолио дизайнера Васильевой Ольги

Добрый день. Нам нужно сделать мобильную версию сайта rentekltd.ru Прикладываю примерные скриншоты. Нужны сроки. По цене до 250 долларов. Оплата в несколько этапов. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!
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Нужен сайт- визитка. Существует большое количество работ . Необходимо презентовать работы и сделать из эскизов красивую подачу.
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