Требуется специалист по написанию ТЗ

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки141 просмотр
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Предисловие:

внимание - вакансия будет открыта 1 месяц для подбора достойных - пишите независимо от срока давности!

Собственно, все довольно просто – нам нужен человек, который умеет профессионально писать ТЗ. Мы даем "кучу материалов", переписку с клиентом, где он рассказывает обо всех пожеланиях, дает примеры, кидает спонтанно "понос мыслей" и так далее, как обычно. Вся задача в том, чтобы все это привести в порядок, грамотно и полноценно составить документ с заданием, где все по полочкам и как положено. Общение все будет вестись с нами на 100% только по скайпу, без скайпа не просьба не беспокоить!

Требования (очень важно):

- доступность связи по скайпу (без шума, детей, собак, и работы блендера рядом)

- постоянство доступности (заранее оговаривается)

- понимание задачи и аналитический склад ума

- умеющий слушать и слышать задачу - которая ставится

- опыт разработки и написания ТЗ обязателен!

- готовность учиться новому.

- портфолио с примерами написанных работ - обязательно!

Оплата:

договорная и форма оплаты обсуждается индивидуально.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.

10 лет назад
fedorovdenis
Денис 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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