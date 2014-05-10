Добрый день. Нам нужно сделать мобильную версию сайта rentekltd.ru Прикладываю примерные скриншоты. Нужны сроки. По цене до 250 долларов. Оплата в несколько этапов. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужен сайт онлайн заказов еды.
Кратко: администратор сайта будет регистрировать рестораны, кафе и т.п., меню которых будет загружаться на сайт - с фотками, описаниями блюд, ценами, возможностью заказа онлайн и оплатой стандартным набором методов оплаты: кредитными карточками, пейпал и т.п.
Должны быть категории кухонь по странам: арабская, французская и т.п. Должна быть возможность выставления рейтингов для ресторанов пользователями, и последующая сортировка при поиске ресторанов по рейтингам.
У пользователя должен быть личный кабинет, где будет вестись учет его заказов. Должно быть возможно сделать заказ и без авторизации.
Для более подробного представления того, какой нужен сайт, вот пример: http://www.menu.am/ru/
Обратите внимание на функционал.
Разработка ТЗ со стороны исполнителя приветствуется.
Пишите цены, сроки. Предпочтение при выборе исполнителя - по возможности низкая цена и по возможности большой опыт подобной работы.
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