Добрый день, нужен сайт онлайн заказов еды.

Кратко: администратор сайта будет регистрировать рестораны, кафе и т.п., меню которых будет загружаться на сайт - с фотками, описаниями блюд, ценами, возможностью заказа онлайн и оплатой стандартным набором методов оплаты: кредитными карточками, пейпал и т.п.

Должны быть категории кухонь по странам: арабская, французская и т.п. Должна быть возможность выставления рейтингов для ресторанов пользователями, и последующая сортировка при поиске ресторанов по рейтингам.

У пользователя должен быть личный кабинет, где будет вестись учет его заказов. Должно быть возможно сделать заказ и без авторизации.

Для более подробного представления того, какой нужен сайт, вот пример: http://www.menu.am/ru/

Обратите внимание на функционал.

Разработка ТЗ со стороны исполнителя приветствуется.

Пишите цены, сроки. Предпочтение при выборе исполнителя - по возможности низкая цена и по возможности большой опыт подобной работы.